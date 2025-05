Juvemania: orgogliosi di questa squadra, pure senza vittoria. La colpa non è né di Kalulu, né di Tudor

Eppure, sì, c'è da essere. Suona strano, quasi stonato, dopo due pareggi nelle partite più importanti dell’anno e una classifica che, come la, resta appesa a un filo. Eppure sì: forse proprio adesso c’è più motivo per esserlo. Perché la vittoria è sfumata per un dettaglio, dopo oltre mezz’ora passata a battagliare, a resistere con i denti, a lanciare la palla avanti quasi per inerzia, a provare a gestirla con l’ingenuità di chi non ha nel palleggio la propria forza. Questa squadra merita il cuore, il supporto incondizionato. Fino alla fine. Perché lo dice il motto, e perché, onestamente, non c’è alternativa.

Tutto dipenderà dalla Roma e dal risultato contro l’Atalanta, che inevitabilmente cambierà l’umore generale. Ma chi può dire di non aver pensato, neanche per un attimo, che la partita fosse finita lì? Su quel gesto sconsiderato – ma quanto cattivo, davvero? – di Pierre Kalulu. Un’ingenuità, come quella di Yildiz. E come Yildiz, sarà perdonato. Anche se, stavolta, ha fatto male ai suoi. Un colpo basso per tutti, meno che a Castellanos. Inutile, evitabile.

Eppure, quella vista all’Olimpico è sembrata una Juventus finalmente solidale, compatta, una catena d’ingranaggi che provano a muoversi insieme, tenuti insieme dalla tensione dei nervi. Alla fine si è inceppato tutto, lo si era intuito: dal palo di Dia alle parate di Di Gregorio, fino a quel fuorigioco millimetrico che ha nascosto l’uscita incerta di Savona e le titubanze dello stesso portiere. Nulla di nuovo.È stata costruita male ed è arrivata all’appuntamento cruciale con la coperta troppo corta.

Tudor, dal canto suo, sta dando tutto. Almeno sul piano emotivo, caratteriale. E la squadra, pur tra mille limiti, sta rispondendo. Il pari, per quanto amaro, lascia almeno il conforto di un atteggiamento che fa intravedere una direzione. MSimbolo potente di una stagione segnata dagli episodi, in un costante saliscendi: grandi attese, illusioni brucianti, promesse fragili e puntualmente infrante.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Non è una speranza, non è solo ambizione: è un dato di fatto. Da una delusione così profonda non si può che risalire. Da uno schiaffo così netto, non si può non reagire. Il bicchiere, per chi ha il coraggio di guardarlo bene, è ancora mezzo pieno. Anche se sembra rovesciato, vuoto, e terribilmente difficile da riempire di nuovo.