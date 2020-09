Arthur Melo si è ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi nella prima conferenza in bianconero; concetti concisi e determinati, che ovviamente adesso andranno ribaditi anche nei fatti sul campo. Il centrocampista brasiliano è sicuramente una buona scommessa da cavalcare.. Gli arrivi di Arthur e Kulusevski (più trequartista/centrocampista avanzato che mediano), sommati alla scommessa McKennie, hanno sicuramente ringiovanito l'etá media del reparto. Che l’abbiano anche migliorato sarà invece tutto da dimostrare nei fatti.. È evidente che manca ancora qualcosa (e forse anche più), ma il mercato è ancora lungo.SUAREZ 'PENSIONA' HIGUAIN - A proposito di calciomercato che sta entrando nel vivo, Suarez sembra aver scavalcato Dzeko nella corsa a sostituire Higuain al centro dell’attacco della Juventus nel corso della prossima stagione. Ovviamente anche per Luis vale il discorso fatto in precedenza per Edin: il suo acquisto per uso immediato a determinate condizioni economiche può andare bene, parliamo comunque di uno dei più forti attaccanti dell’ultimo decennio che anche se ha chiaramente imboccato la parabola discendente della sua carriera può ancora esser decisivo.. Fa sorridere sempre (amaro) che a rimpiazzare il ‘Pipita’ sarà quasi sicuramente un coetaneo o addirittura un attaccante più anziano di lui. Il centravanti argentino viene considerato a fine carriera, da tagliare subito anche a costo di fare un mega buco in bilancio e nelle casse societarie. Evidentemente c’è qualcosa che (non sappiamo) va oltre la carta d’identità, perché in piena forma fisica e mentale Higuain non ha nulla da invidiare ai nomi sopra citati.PARTENZA IN SALITA - Pirlo ha però deciso così, d’accordo con la società, e si è preso subito la prima grande responsabilità agli occhi dei tifosi.. Che sia benvoluto è evidente a tutti dal modo in cui viene commentata la quotidianità della squadra sia dal vivo che su media, stampa e social ma sono anche non pochi quelli che pensano che non fosse ancora pronto per un passo così importante. Le prime tre giornate di campionato del nuovo calendario metteranno la Vecchia Signora dinanzi a Sampdoria, Roma e Napoli. Una partenza tutt’altro che semplice, quest’anno poi ancor di più senza una preparazione adeguata, senza tifosi e amichevoli preparatorie e con il mercato ancora aperto, che di sicuro non determinerà nulla di definitivo ma che potrebbe dare subito una scossa all’ambiente. Se positiva o negativa saranno i risultati a deciderlo.@stefanodiscreti