Cristianosi è già messo all'opera alla, con una prerogativa:. Oppurei giocatori in esubero, o che non rientrano più nel progetto, con altri . E uno di questi è Romelu. Sembra fantacalcio, ma non lo è.. E' anche vero che Lukaku preferisce l'Inter, e che se l'Inter vende Onana va immediatamente dal Chelsea a riscattarlo. Inoltree alla Juventus stanno abbassando il monte ingaggi. Vlahovic prende 7 milioni, Lukaku non potrebbe chiederne molti di più. Operazione suggestiva ma non semplicissima,. Non bisogna farsi illusioni, ma ogni tanto è lecito anche sperare.Così come non è semplice strapparea Lotito, che spera ancora di rinnovare il contratto al serbo.: Lotito stavolta cederà? Nel calciomercato nulla è scontato, in un senso o nell'altro. Sergej è da anni nel mirino della Juventus, magari questa potrebbe essere l'estate giusta per indossare il bianconero e giocareIl polpo Paul è un vero mistero: si è allenato tutta l'estate per cercare di rimettersi in forma ed è già tornato a Torino per anticipare la preparazione, ma. Quindi la preoccupazione cresce. Ecco perché si forza su Milinkovic, perché. Se non dovesse migliorare la sua condizione fisica e non accettare nemmeno di emigrare in Arabia,Se non addirittura giocarela prossima stagione. Sarebbe il minimo dopo un'annata in cui ha giocato solo 161 minuti e quando si ruppe il menisco volle a fare a tutti i costi di testa sua, non operandosi e peggiorando la situazione.