Dopo questa prestigiosa e importante vittoria ottenuta in casa del Milan,andando a rimpiazzare i 2 centrocampisti mancanti (Pogba e Fagioli) , dopodiché poter contare sempre su tutti gli altri effettivi, a cominciare dai giocatori più forti in organico., dove alla 9° giornata aveva proprio perso contro il Milan al Meazza per 2-0, e soltanto 3 in meno rispetto all'ultima Juve scudettata di Sarri. Questo per dire che al momento è lì, e può giocarsela, anche se la storia da scrivere di questo campionato è ancora lunghissima.(pericoloso solo con quel diagonale di Giroud ,deviato miracolosamente da Szczesny) e, soprattutto, ha mostrato, centrando il 4° cleensheet consecutivo. E i campionati si vincono anche prendendo meno reti degli altri. Al Milan è stata praticamente concessa una sola occasione da gol in 100 minuti di partita., priva di Danilo, corta a centrocampo (in panchina, oltre a Miretti c'era il giovane Nonge della Next Gen) e con davanti gli attaccanti di riserva, ovvero Milik e Kean, perchè Vlahovic e Chiesa non stavano ancora benissimo. Altrettanto vero che i rossoneri si sono trovati già dalla metà del 1° tempo a giocare in 10 e ad a fare a mene di Pulisic, sostituito con Kalulu, però la superiorità numerica si è fatta sentire soltanto quando Allegri ha fatto i cambi e Cambiaso ha contribuito ad allargare il gioco sulle fasce ma a rendersi pericoloso pure in mezzo al campo.a vincere questo campionato, perchè non gioca le coppe: un pronostico che puntava a mettere pressione sulla squadra di Allegri prima di Milan - Juve, ma che - alla fine - si è davvero ritorta sulla sua.