Nel giorno in cui è stata ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto con Gonzalo Higuain, un’operazione che genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020 del bilancio della Juventus per ulteriori 18,3 milioni di euro - portando la perdita annuale a 90 milioni di euro - perlomeno il lato tecnico bianconero sembra finalmente sorridere.PRIMA SCELTA - Finalmente, infatti, si è sbloccata la trattativa tra Milik e la Roma e salvo sorprese dell’ultima ora, la proprietà giallorossa potrà adesso lasciare partire il trentaquattrenne attaccante bosniaco. Non sarà certo una separazione facile per i tifosi giallorossi: Dzeko, in questi anni, è stato indubbiamente uno dei valori aggiunti della squadra romanista.. Un biglietto da visita questo da non sottovalutare assolutamente perché Pirlo adesso sarà obbligato da subito a vincere; il decimo scudetto consecutivo sarà l’obiettivo minimo stagionale. Non avrebbe altro senso, infatti, presentarsi ai nastri di partenza della stagione con un duo offensivo di assoluto valore (indiscutibilmente il più forte della Serie A) ma di età complessiva di quasi 70 anni. La coppia d’attacco titolare più vecchia di sempre della storia della Juventus, una scelta che fa capire immediatamente la necessità di vincere subito, puntando tutto sul presente. Per il futuro invece si può aspettare…Tutto sul presente, obiettivo che sarebbe stato rinforzato anche dall’eventuale ingaggio di Luis Suarez (classe 1987), che nel frattempo si è presentato all’Università di Perugia per ottenere il passaporto italiano. Riuscirà ad averlo in tempo prima della chiusura di questa sessione di mercato? E se si, chi si avvantaggerà del suo status di comunitario? Mancano più di due settimane alla fine della campagna acquisti estiva 2020 e tutto è ancora possibile.) alla fine magari la cessione potrebbe anche riguardare una soluzione meno dolorosa di quella prospettata (Douglas Costa?). Di certo la Juventus con i movimenti di questi ultimi giorni ha appesantito ulteriormente il bilancio, ma perlomeno adesso con l’arrivo di Dzeko, Andrea Pirlo ha l’attaccante che voleva per il suo calcio “liquido”. L’importante è che non si sciolga alle prime difficoltà.@stefanodiscreti