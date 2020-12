Il 2020 sta per finire ed è tempo di bilanci in casa Juventus. L’anno più difficile della storia del calcio dai tempi del dopo guerra, per via della pandemia Covid-19 che ha devastato le nostre vite, sta per volgere al termine.. Gli esoneri di Allegri prima e di Sarri poi non hanno fatto altro che minare le certezze in casa bianconera, riducendo persino i trofei conquistati rispetto alle stagioni precedenti. Non si può vincere per sempre, questo è evidente, ed è anche normale arrivare prima o poi alla fine di un ciclo, seppur straordinario.FIDUCIA IN PIRLO -. Ha bisogno di tempo, probabilmente molto tempo, una sola stagione quasi sicuramente non basterà per fare il tirocinio.. Evidentemente sì, altrimenti non avrebbe allontanato Allegri per prendere Sarri nel 2019 tantomeno avrebbe esonerato Sarri per puntare su un totale esordiente del mestiere lo scorso agosto.. Bene, fiducia in Pirlo quindi e giuste critiche, che lo aiutino a crescere, quando necessarie. Ma se la stagione, soprattutto in campionato, non dovesse essere raddrizzata e riportata sui binari che competono ad un top team come la Juventus. E lo stesso ha fatto anche con Sarri la scorsa estate con evidenti risultati peggiorativi davanti agli occhi di tutti. Niente è ancora definitivamente perduto, anzi. La Vecchia Signora, sulla carta, ha tutto per rimontare in Campionato e fare ancora bene, se non benissimo, in Champions League.@stefanodiscreti