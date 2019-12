Lione, la migliore avversaria possibile. Adesso usciranno fuori quelli del partito “se vuoi vincere la Champions League devi comunque batterle tutte” a dirci che, da questo momento in poi, un’avversaria vale l’altra. Premesso che in Champions League non bisogna sottovalutare mai nessun avversario, il Lione era invece indubbiamente la migliore avversaria possibile che la Juventus potesse pescare. E così è stato. Davvero un’urna fortunata con addirittura la prospettiva di poter abbinare anche un quarto di finale "leggero" contro la vincente delle sfide tra Atalanta – Valencia oppure Lipsia – Tottenham. Per assurdo, con un’ulteriore dose di buona sorte (ma sarebbe forse troppo…), si potrebbe arrivare in semifinale senza aver incontrato prima nessuna delle grandi favorite di questa edizione: Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG e Bayern Monaco. Questo non vuol dire assolutamente che la Vecchia Signora ha la strada spianata o che si potrà rilassare dando per scontato il passaggio del turno ai quarti, di certo però con questo abbinamento potrà programmare al meglio il resto della stagione senza ansia.

Il Lione di Garcia attualmente è ottavo nella Ligue 1 francese e non sta assolutamente attraversando un bel momento, anzi. Domenica inoltre la compagine francese ha addirittura perso da qui a fine stagione i due giocatori (forse) in assoluto più forti della squadra: Depay e Reine-Adelaide.Insomma nascondersi dietro ad un dito per cercare di non ammettere di esser stati nettamente favoriti da un sorteggio benevolo sarebbe davvero da ipocriti in questa circostanza.



La fortuna aiuta gli audaci - “Audentes fortuna iuvat”, la fortuna, si sa, aiuta gli audaci, favorendo chi osa. E domenica scorsa, per la prima volta in stagione, Maurizio Sarri ha osato sino in fondo schierando il tridente dall’inizio contro l’Udinese.

Solo un caso che questa audacia sia stata premiata poi dalla fortuna nell’abbinamento in Champions? Forse si, ma adesso bisogna avere il coraggio di percorrere questa strada ambiziosa sino in fondo. La Juventus con in campo contemporaneamente Dybala Higuain e Ronaldo non ha nulla da invidiare ai tridenti di PSG, Liverpool e Barcellona, per dire. Perché se possono giocare insieme Firmino Manè e Salah oppure Mbappè Cavani (o Icardi) e Neymar o ancora Messi Griezman e Suarez lo stesso non può fare il tridente delle meraviglie juventino? La sfida contro l’Udinese ha segnato forse un punto di non ritorno, di svolta decisiva in stagione.

Mai la Juventus aveva archiviato con questa prepotenza una partita prima di domenica scorsa. Mai aveva segnato 3 goal nella prima frazione di gioco sotto la nuova gestione Sarri. Per quale motivo quindi dovremmo tornare adesso ad altro schema di gioco oppure rivedere Bernardeschi schierato fuori ruolo da trequartista?

Sappiamo benissimo che Douglas Costa e Ramsey sono grandissime risorse in rosa (quando e se stanno bene ovviamente…) che in qualsiasi momento della stagione possono giocare titolari o risultare comunque decisivi a partita in corso come alternativa; in tanti hanno posto come possibile complicazione il fatto che giocando dall’inizio CR7, il “Pipita” e la “Joya” ci sarebbe poi il problema di non avere in panchina un attaccante di scorta. Premesso che in organico quel giocatore ci sarebbe pure e si chiama Mario Mandzukic, considerando però che ormai non fa più parte del progetto ed è stato brutalmente messo ai margini della squadra, a Gennaio con la sua cessione si aprirà una casella nel parco attaccanti della rosa bianconera e si potrà, se lo si riterrà fondamentale, trovare una soluzione low cost che possa fare al caso della Juve. Ma se Dybala Higuain e Cristiano Ronaldo stanno bene, come evidenziato contro l’Udinese nella prima ora di gioco, rinunciare al tridente è una vera follia di cui Sarri poi dovrà risponderne ogni volta da imputato numero uno!