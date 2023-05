La Juve è stata eliminata dall'Europa League, ultima competizione che poteva vincere. Un'italiana in tutte le finali, e i bianconeri non ci sono: sono in buona compagnia con Milan e Napoli, ma non ci sono. E ora Ceferin ha un problema in meno...



È stata una stagione "folkloristica", come dice Allegri, ma non deve essere una scusa. La UEFA ti avrebbe tolto l'Europa, ma vincendo un trofeo quello in bacheca rimane. Come rimangono negli occhi gli errori di Di Maria: vada pure a Rosario, torni in Argentina, a uno che si comporta così è inutile rinnovare il contratto.



La Juve, dopo il terremoto, è stata affidata in toto ad Allegri, che non ha portato a casa nulla (secondo anno di fila). Un minimo di responsabilità ce l'avrà? E Giuntoli sarà libero di arrivare, avrà il placet di Max? John Elkann si imponga se vuole il ds del Napoli campione d'Italia.