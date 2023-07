Cento anni della famiglia Agnelli alla Juventus, ed. Un po' di tutto:. Ma anche di come si consideri lui stesso: ovvero, un tifoso. Come suo zio Giovanni, l'altro zio Umberto, tutti i suoi avi. Perché, ha ribadito, la Juve è una, e non si è mai sopita. Quindi, nessuna vendita all'orizzonte. Più probabile - aggiungiamo noi -, che possa dare una mano. Perché in Exor non comandano solo gli Agnelli, ma anche altri, e a quest'ultimi di perdere soldi dietro al giocattolo sportivo di famiglia non ne hanno più tanta voglia. Però se, e non ci pensa minimamente di cedere il club all'arabo di turno,, proprio per rilanciare e far luccicare ancora lo storico blasone bianconero. "Anche altre volte si sono verificati momenti critici, ma. Vero, ma lo si è fatto con l'organizzazione e gli investimenti. L'una non esclude gli altri. Se davvero la Famiglia ci tiene ancora, dovrà ancora spendere. Con oculatezza, certo, ma non col braccino.John è tornato poi sullache tanti problemi ha arrecato al club a livello nazionale e internazionale, ribadendo la ferma convinzione "". Va bene, ma come John? "Senza arroganza". Ok, quindi. E allora, niente TAR o Tribunali Europei, ma patteggiamenti o compromessi. Quelli che il tifoso comprende meno, e spesso disapprova. Perché non li capisce. Soprattutto se, come ha ripetuto pure stavolta Elkann "".Elkann ha affrontato pure il, facendo intendere - senza citarla in maniera diretta (anche perché l'ha appena abiurata) - che potrebbe essere. Come dire: abbiamo dovuto rinunciarvi per evitare guai, però prima o poi il problema si riproporrà. Nel frattempo,. Col tifoso che legge l'intervista di John e però continua a non capire.