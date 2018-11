Poco più di un allenamento.Nonostante la classica insidia del dopo sosta per le Nazionali, la Juventus liquida la pratica Spal senza affanno alcuno con il più classico dei risultati, due reti a zero.Troppo grande è il divario tecnico tra la squadra bianconera e la grande maggioranza delle altre compagini del campionato nostrano.E dire che la squadra di Semplici, anche ben messa in campo, aveva iniziato la sfida con un pressing alto quasi a voler intimidire la Vecchia Signora dimostrando a tutti “non abbiamo paura di voi”.E’ bastato invece l’ennesimo gol di Cristiano Ronaldo, bravo a sfruttare il solito assist di Pjanic, per indirizzare la sfida in una direzione ben precisa.Ritmi di gara molto bassi, quasi da sgambata del giovedì.Bello il confronto sulla fascia tra Lazzari e Alex Sandro vinto dal bianconero (qualcuno sui social ha ironizzato sull’assenza di Cancelo, risparmiato al confronto con Lazzari…), buono Douglas Costa che sembra finalmente essersi messo alle spalle il bruttissimo periodo di inizio stagione. Il brasiliano ha cercato il gol in tutti i modi, andandoci vicinissimo nel secondo tempo con un palo interno clamoroso, ed è sembrato finalmente tonico e vivace come eravamo abituati a vederlo nella scorsa stagione.Bene ancora una volta anche la coppia CR7 – Super Mario. Da questa rubrica l’abbiamo scritto più volte nel corso della scorsa estate, questa accoppiata è quella che più di tutte ricorda la Ronaldo/Benzema che per anni ha fatto benissimo al Real Madrid, risultando decisiva anche e soprattutto in Champions League.Siamo convinti, che nei momenti decisivi della stagione, difficilmente Allegri vi rinuncerà.Il tap-in di Mario Mandzukic, nell’occasione in gol con la fascia da capitano al braccio, ha archiviato definitivamente la sfida.Dopo il 2 a 0, la gara è praticamente finita lì. Nonostante mancassero ancora oltre 30 minuti, la Juventus ha completamente spostato il pensiero alla gara di Champions League contro il Valencia congelando qualsiasi tipo di giocata tecnica mentre la Spal si è “accontentata” di subire una sconfitta non troppo umiliante.Il livello del campionato italiano è questo, la maggior parte delle partite sono già scontate in partenza e solo un evento imponderabile può determinare qualche rara sorpresa.Purtroppo ancora da sottolineare invece in negativo i cori contro Napoli e stavolta persino contro i tifosi della Fiorentina (prossimo avversario in campionato) che porteranno molto probabilmente ad una nuova squalifica della curva nell’anticipo di Venerdì 7 Dicembre 2018 contro l’Inter.A prescindere dalla maleducazione dilagante negli stadi, basti vedere anche il vergognoso coro ad insultare la città di Napoli urlato in sintonia a squarciagola da tutto lo stadio di Udine (tifosi della Roma e tifosi dell’Udinese insieme), è ormai evidente che tra la tifoseria bianconera e la proprietà è in atto una vera e propria sfida scatenata dal caro biglietti.I tifosi abituali proprio non riescono a sopportare che in pochi mesi i prezzi siano stati quai raddoppiati dalla proprietà (in alcune circostanze addirittura triplicati) giustificando la cifra con l’acquisto dell’extraterrestre Ronaldo.E pur di manifestare il loro dissenso sono pronti a far squalificare la propria curva e far prendere multe a ripetizione alla società.Dove porterà questo braccio di ferro non lo sappiamo, ma di sicuro se il calcio italiano continua ad evidenziare degli spettacoli di questa natura sarà dura mantenerlo a grandi livelli anche negli anni a venire.@stefanodiscreti