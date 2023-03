Quest’oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League. La Juventus se la vedrà con lo Sporting Lisbona che ha appena eliminato, ai calci di rigore, l’Arsenal, una delle favorite alla vittoria finale. I Gunners, tra l’altro, non sono mai riusciti a prevalere durante il doppio confronto, venendo poi sconfitti durante la lotteria dei rigori. Tra le 8, lo Sporting, 4° nella Liga portoghese, è una squadra temibile, sicuramente tra le più ostiche tra le presenti durante il sorteggio. In campionato si trova a -15 dal Benfica ed occhio a chi si ritiene fortunato ad averli incontrati. La Juve ci è passata durante il girone ed è stato un cliente ostico. Ma tornando allo Sporting. Il distacco è abissale in campionato un po’ come la Juve con il Napoli – se avessi quei 15 punti in più -. I portoghesi sono una squadra da affrontare con lucidità, non come successo nella serata di ieri contro il Friburgo. Infatti, Allegri era decisamente infuriato con i suoi giocatori. Giocare in quella maniera non è ammissibile, un match così andava chiuso. Con lo Sporting, giocando così, si rischia. Ieri mancavano molti giocatori, sperando che per aprile vengano recuperati. Compreso Pogba, Di Maria, Vlahovic che deve essere più continuativo, Bonucci, Alex Sandro, la speranza è poter contare sull’intera rosa. Avendo tutti a disposizione, troppi infortuni permettendo, la musica cambia. Anche se, a dirla tutta, la preferenza sarebbe andata nel fronteggiare la Roma, specialmente dopo quanto affermato da Mourinho che si è subito scagliato contro la Lazio e la stessa Juve, rea di essere stata eliminata dalla Champions. Il percorso della Juve è meno agevole della stessa Roma, dati gli accoppiamenti in semifinale, ma si sa mai che la fortuna possa girare e ci si incontri in finale a Budapest.