Una grande prova di forza della Juventus. Una giornata nettamente positiva per i colori bianconeri. Serviva un’iniezione di fiducia per accorciare la classifica e le sconfitte di Inter e Napoli nel corso della giornata hanno reso ancora più importante la vittoria serale della Vecchia Signora a Milano.SUPER CHIESA - Su tutti, una grandissima prestazione di Federico Chiesa, davvero incontenibile per tutto il tempo in cui è stato in campo. In alcuni momenti è sembrato di rivedere in campo addirittura suo papà Enrico. Stravinto il duello a distanza con Theo Hernandez, che alla vigilia sembrava invece un punto di forza a favore dei rossoneri.Due gol di pregevole fattura (grazie agli assist di Dybala, il primo davvero da campione), un palo clamoroso e tanti strappi decisivi che avrebbero potuto arrotondare il punteggio in maniera ancora più netta a favore dei bianconeri. Davvero una consacrazione nel tempio sacro di San Siro.IRRATI PESSIMO -nel primo tempo compensato in parte nel secondo tempo dalla mancata seconda ammonizione di Bentancur (altro grave errore). La conferma assoluta di una prestazione davvero non all’altezza poi è arrivata in occasione dell’ammonizione di Danilo per un fallo mai commesso con una punizione dal limite a favore del Milan (inesistente) che poteva costare davvero cara ai bianconeri. Davvero un arbitraggio rivedibile.LA JUVE C'E' -e che chi vorrà vincere lo scudetto 2020/2021 dovrà fare ancora i conti con la squadra bianconera. Ora bisogna continuare su questi livelli per non vanificare nel corso delle prossime due partite contro Sassuolo e Inter la rimonta cominciata.@stefanodiscreti