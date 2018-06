Sostituire BUFFON è impossibile. Partiamo da un presupposto fondamentale; sostituire Buffon è impresa impossibile che nemmeno Tom Cruise potrebbe risolvere.

Parliamo del più grande portiere italiano, e non solo, di sempre nonché di un leader carismatico unico capace nei momenti di difficoltà di risollevare l’ambiente come pochi. Un vero capitano.

Gli anni però passano e arriva per tutti il momento in cui bisogna farsi da parte, prima che sia troppo tardi.

Nello specifico la decisione è stata “forzata” dalla volontà della proprietà e sicuramente la scelta di Gigi di (quasi sicuramente) proseguire altrove susciterà curiosità, perplessità ma anche un pò di invidia e rabbia intorno alla sua persona.



SZCZESNY leggermente favorito su PERIN. Per ora... Che la Juventus non credesse in un ulteriore prolungamento di carriera di Buffon è a questo punto evidente ma la scelta di puntare forte su Perin, il miglior portiere italiano contemporaneo per rendimento e continuità, ci pone un dubbio anche circa la sicurezza di scommettere ad occhi chiusi su Szczesny come nuovo portiere titolare della Vecchia Signora

La scelta di avere in rosa due potenziali numeri 1 di questo livello, si dice, potrebbe creare un dualismo a danneggiare la serenità reciproca.

Noi non lo pensiamo, anzi.

Una sana rivalità non ha mai fatto male a nessuno, soprattutto poi se supportata dal giusto carattere per difendere la gloriosa porta bianconera.

Da una parte abbiamo un portiere istintivo e reazionario come Perin, dall’altra uno glaciale e pragmatico come Szczesny che rispetto all’italiano può vantare sicuramente una maggiore esperienza internazionale anche se poi nei fatti nelle grandi squadre di club o in nazionale ha quasi sempre fatto panchina.

Di base, il polacco (almeno per riconoscenza ad aver accettato di fare il secondo a Buffon la passata stagione) dovrebbe partire leggermente favorito per il ruolo da titolare ma conoscendo il carattere e l’esplosività di Perin non ci stupiremmo se in breve le gerarchie venissero completamente ribaltate.

La scelta della società è chiarissima, non potendo più contare sul numero 1 dei numero 1 non si è deciso di puntare su un ottimo portiere e su una riserva media ma si è virato con forza sulla soluzione di avere due portieri ottimi che praticamente, per valori tecnico-tattici, partiranno alla pari; poi, per il bene della Juventus, che vinca il migliore!



@stefanodiscreti