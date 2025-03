Juvemania: Thiago Motta, altro che hombre vertical. Prenda esempio da Lippi: il progetto è finito

Redazione Calciomercato

Com'era, il detto? Che sbagliare è umano, ma perseverare pare proprio sia diabolico.Eppure è così bello, eppure è così giusto, eppure è così universale.La, intesa come entità e non come uomini, ha dimostrato anche a lui di essere un'altra storia, una roba completamente diversa. Se vuoi ammaestrarla, finge di piegarsi per poi sputarti. Non si può domare, e nemmeno dominare. Si può al limite gestire. Provando a dare un'identità chiara, ma non a cambiarle voce. Vorrebbe dire volerla completamente diversa da ciò che è sempre stata.

E l'hombre vertical, cioè Thiago, questo concetto qui l'ha capito sin da subito.E squadra, ovviamente. Che non è mai stata all'altezza di tutto ciò che vuol dire questo club, che però è stata evidentemente gestita in maniera particolare, dall'ultima formazione al trattamento riservato ai leader, riabilitati totalmente sebbene non avessero più granché da dare.Ma è il frutto del risultato, in fondo."La Juventus è la peggiore squadra da allenare quando si perde", aveva raccontato un vecchio allenatore, pur vincente. Thiago sta vivendo tutto questo sulla sua pelle, andando avanti forse per inerzia, probabilmente per quel briciolo di incoscienza, più legittimamente per quel contratto che ancora lo lega ai bianconeri per due anni. Non pensa ai soldi, ma non vuole arrendersi.

Sano o meno, questo è il pensiero coltivato oggi dal tecnico, e riscritto pure dalle parole in conferenza stampa. A chi gli ha chiesto se si sentisse l'uomo giusto per portare avanti questo barlume di Juve, ha risposto così: "Sono io, quello che deve trovare soluzioni". Ha evitato l'aggettivo, ha descritto solo l'azione che deve compiersi.

Di sicuro, a Firenze si è spezzato - e definitivamente - l'ultimo filo che lega Motta alla Juventus. Non ci sono margini per ricomporre, a sensazione. Non c'è verbo di Giuntoli o altri che possa tenere a freno i retropensieri su questa squadra. Qualcuno però lo dica a Thiago, che tra sé e sé può recitare tutte le frasi motivazionali del mondo, ma ce ne sarebbe solo una da prendere realmente in considerazione. L'ha pronunciata Lippi nel 1999: "Se il problema di questa squadra sono io, allora me ne vado".