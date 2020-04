. Come anticipato già dalle pagine di questa rubrica, si sta cercando di sfruttare questo momento di pausa forzata per adattare la Juventus che verrà alle richieste tecnico-tattiche di Maurizio Sarri. In pratica la rivoluzione che sarebbe stata necessaria la scorsa estate si cercherà di effettuarla nel corso della prossima sessione di campagna acquisti, emergenza Covid-19 permettendo.Il nome più caldo in questo momento è quello di, centrocampista brasiliano classe 1996 del Barcellona. Ieri, addirittura, il Mundo Deportivo ha titolato in prima pagina “Luz verde a la Juve. El Barça permite que negocie con Arthur”. Praticamente, a leggere lo scoop del popolare giornale spagnolo, la dirigenza della squadra blaugrana ha concesso alla Juventus di andare a discutere personalmente con il calciatore per tastare direttamente la sua eventuale volontà a trasferirsi a Torino, lasciando quella Barcellona dove solo poche settimane fa aveva dichiarato invece di volerci mettere le radici.E’ sicuramente giovane, talentuoso (non a caso anche nel giro della Nazionale brasiliana) ma ad oggi non ci sembra quel nome necessario per riportare il centrocampo bianconero ai fasti di un tempo. Un Matuidi più tecnico, un Rabiot meno fisico ma più veloce non quel leader capace di prendere in mano un intero reparto e trasformarlo; ad oggi questo ci appare il numero 8 del Barcellona.. Non Pjanic come era sembrato in prima battuta per uno scambio alla pari (probabilmente era l’opzione più gradita alla squadra bianconera), non De Ligt (ritenuto assolutamente incedibile dalla dirigenza juventina) ma addirittura. Eh sì, perché il Barcellona per lasciare partire Arthur Melo, avendo ricevuto il veto assoluto sul nome di De Ligt, vorrebbe il classe 1997 Rodrigo Bentancur in cambio e non Miralem Pjanic.. Se sembra ormai chiaro che il nome principale scelto per fare cassa in casa Juve è quello di Pjanic rimarremmo davvero stupiti da un eventuale sacrificio del giovane calciatore uruguaiano che tanto bene ha fatto nel corso di questa stagione, dimostrando inoltre una duttilità tattica da non sottovalutare nell’idea di ricostruzione futura di un reparto da rinforzare assolutamente.