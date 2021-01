Vittoria necessaria



L’anno calcistico 2021 inizia, dopo la sosta Natalizia, senza alcuna sorpresa nei pronostici; una vera anomalia anche questa in una stagione sempre più indecifrabile.

I risultati della giornata hanno caricato la Juventus nel posticipo serale di una pressione come non le capitava di subire da anni.

Contro l’Udinese, dopo i successi di tutte le antagoniste in vetta del campionato, la squadra di Pirlo non poteva proprio sbagliare.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Una vittoria necessaria, indispensabile.

Un trionfo che porta la firma ancora una volta di Cristiano Ronaldo (doppietta ed assist al bacio in occasione del gol di Chiesa) ma che non allontana del tutto le ombre relative alla stagione altalenante della Vecchia Signora che fatica ad aver continuità in termini di risultati e soprattutto di gioco espresso.

Bene il gol di Dybala in chiusura di gara, peccato per non esser riusciti a mantenere la porta inviolata nonostante i due pali dell’Udinese che avevano graziato Szczesny in precedenza.



Ciclo di fuoco



Inizia adesso un ciclo di fuoco di 15 giorni per i bianconeri dove ogni partita dovrà esser giocata come fosse una finale.

Milan, Sassuolo e Inter in campionato in sequenza, intervallati dal Genoa in Coppa Italia prima e dal Napoli in Supercoppa Italiana poi.

Molto della stagione bianconera verrà determinata da queste partite.

Molto del presente e del futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus verrà condizionato dai risultati ottenuti nelle prossime, affascinanti, sfide.

In Serie A il distacco della Vecchia Signora dalle prime posizioni resta ancora evidente e quindi non c’è proprio alternativa al doverle vincere tutte.

Un risultato negativo, soprattutto nei confronti diretti contro le milanesi, potrebbe estromettere la Juventus dalla lotta scudetto con un anticipo clamoroso che avrebbe il sapore del “fallimento”, inutile girarci intorno.

Ma anche un’eliminazione precoce in Coppa Italia o una nuova sconfitta in finale contro i “nemici” del Napoli non sarebbe vista sicuramente bene in casa Juve.

Caro Pirlo, è arrivato il momento di dimostrare di essere un allenatore vero. Da Juventus.

@stefanodiscreti