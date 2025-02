Juvemania: #fiuuu dopo il gol-beffa di De Sciglio, ma i problemi di Motta non sono risolti

Redazione Calciomercato

C'è da fare un distinguo sulla fine del primo tempo e sulla fine del secondo tempo., mugugni rafforzati dalla passività mostrata dai giocatori. Pernacchie alle scelte dell'allenatore.

Ora: è giusto, e pure normale pensarlo. Però proprio nel gioco dei due tempi, la frazione che ha più impatto è sicuramente la prima. Quei 45 minuti sono stati troppo brutti per essere veri. Sconnessi con le idee dell'allenatore. Colmi di errori.Nessuno si è soffermato perché poi è stato tutto spazzato via da

Del resto, se tutti chiedevano una reazione a questa squadra e questa squadra ha saputo produrre soltanto una crisi di panico, un motivo deve pur esserci. E certamente si può riscontrare nella gioventù del gruppo, ma forse ha radici più profonde. Qualcosa pure di tattico. Se, ormai terzino, a destra e sinistra, si ritrova quasi a fare l'attaccante aggiunto fornendo una delle peggiori prestazioni stagionali, cosa si può davvero dire della sua gestione? Edi nuovo più abbassato, nella ricerca di una sua continuità, quale messaggio dà realmente? Ci sono poche cose che funzionano, e quelle Motta non le ha toccate:è un titolare, a questo gruppo serve la garra di(il migliore nello sciagurato primo tempo),non si cambia, perché compensa gli errori tecnici con un cuore necessario.

Luccica poco, e quel luccichio non indica necessariamente dell'oro all'orizzonte. Anzi. E' l'illusione dei tre punti, è prendersi una sbronza dopo tanto tempo a dieta. Alle conseguenze ci si pensa solo il giorno dopo, quando l'euforia finisce e la settimana è scandita da un altro appuntamento.Vuol dire che no, i problemi non sono risolti. Sono stati soltanto messi sotto al tappeto per reciproca convenienza. Del tifo e della società.

, divampato su più fronti e quindi in grado di spaventare più del normale. Se la gestione di Vlahovic inizia ad avere un senso - qualcuno direbbe: padre tempo -, l'emergenza in difesa invece ha solide alternative e sono arrivate tutte dal mercato. Kelly sarà un titolare, in attesa di Kalulu.Ecco: se proprio dobbiamo ridurre Juve-Empoli a una sensazione, allora fate un bel. Di quelli che calmano. Praticamente una sessione di meditazione. Messo un punto, si può ripartire. Servirà comunque un filotto per la Champions e questa squadra non ne ha fatto neanche uno in stagione: non dimenticatelo, dopo i giusti festeggiamenti.