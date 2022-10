La sosta per le Nazionali riconsegna al campionato una Juventus più completa e serena., che di sicuro non guarisce in un colpo solo tutti i mali della Vecchia Signora ma rialza sicuramente il morale, e sopratutto la classifica, dei bianconeri.i calciatori attualmente più offensivi della rosa juventina in assenza di Di Maria, Pogba e Chiesa. Non certo un caso. Importanti i recuperi di Locatelli e soprattutto di Rabiot a centrocampo per ridare stabilità alla squadra. Allegri respira, prende tempo.C’è un’aria pesante intorno a lui, gliormai non trovano più pace anche dinanzi ad un successo netto come quello ottenuto contro la squadra di Thiago Motta. Noi dalle pagine di questa rubrica non ci spostiamo dalle nostre considerazioni: in assenza di dimissioni del tecnico bianconero (se le cose dovessero peggiorare nelle prossime settimane) ma soprattutto in assenza di valide alternative nell’immediato per la panchina,perché se le cose in queste condizioni si possono evidentemente migliorare è anche vero che possono pure peggiorare e non di poco aggiungendo errori ad errori.Quindi testa ben salda sulle spalle e pedalare perché ottobre sarà un mese decisivo e praticamente senza soste.Maccabi a Torino, Milan a San Siro, Maccabi in trasferta e derby di Torino: in poco più di 10 giorni la squadra bianconera si giocherà gran parte della propria credibilità.L’ennesimo clean sheet di stagione conferma la solidità difensiva bianconera che però rischia di restare fine a stessa se questa squadra non troverà con continuità anche soluzioni offensive di gioco. Un passo alla volta quindi, il malato non è ancora guarito ma ritrovando autostima e sicurezza si potrà anche sicuramente guardare al futuro con più serenità. Ma non bisogna più sbagliare…@stefanodiscreti