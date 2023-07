Non è affatto fantacalcio il possibile arrivo di Lukaku alla Juventus. E che i bianconeri stiano trattando il giocatore belga lo ha confermato la stessa Inter attraverso il proprio DS Ausilio: hanno interrotto la trattativa col Chelsea per Lukaku non appena sono venuti a sapere che il giocatore stava trattando con la Juve. Quindi Madama c'è.







Aldilà dall'essere pro o contro l'arrivo di Lukaku (che tanti tifosi juventini non gradirebbero), l'attaccante belga viene ritenuto utile e funzionale al proprio gioco dall'attuale allenatore bianconero Massimiliano Allegri, molto di più di Vlahovic. Che nella Juve ha floppato. Perchè il gioco praticato dall'attuale Juventus non lo favorisce, ma anche per errori suoi in campo. Ha deluso. E Allegri preferisce disfarsi di un attaccante di 23 anni e prenderne uno di 30 anche per un altro motivo: desidera giocatori esperti per provare a tornare a vincere subito. Il progetto giovani, per ora può attendere (infatti tanti di loro ora sono sul mercato)



Se il PSG pagherà Vlahovic i 90 milioni richiesti dalla Juventus, non solo la società farà plusvalenza ma avrà anche altri soldi a disposizione per andare a prendere Kessie dal Barcellona, altro giocatore richiesto da Allegri. E Giuntoli sta provando ad accontentarlo in tutto. Poi è chiaro che gli acquisti sono fatti solo quando le trattative si chiudono.



Lukaku avrebbe telefonato alla curva nord interista per assicurarli che non andrà alla Juventus? Anche Skriniar disse che sarebbe voluto restare a vita all'Inter. Eppoi...