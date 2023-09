Ci risiamo: Vlahovic di nuovo fuori. Per giunta, prima di una partita importante come quella di Bergamo. Il serbo è stato bloccato da un mal di schiena che lo affligge da una settimana, e questo spiega la sua assenza nel match di martedì scorso contro il Lecce, dove lo si è visto (male) solo per una manciata di minuti finali.



Prima la pubalgia, adesso il mal di schiena. Ce n'è sempre una per il serbo, che la scorsa stagione era già stato fermo per 82 giorni causa disturbi assortiti, al pube in primis. Un problema, quest'ultimo, che sembrava superato, ed eccone subentrare un altro. Vlahovic ricorda sempre più Dybala, che però ha iniziato ad infortunarsi di continuo a 27 anni e non a 23, come sta invecendo succedendo al serbo.



er giunta, oltre a DV9, domani al Gewiss Stadium sarà assente anche Milik, perché pure lui ha accusato un fastidio al polpaccio. Per fortuna ha recuperato Kean, dopo essersi fermato ai box per 10 giorni. Il primo, possibile cambio sarà il giovane turco Yldiz. In pratica, a Bergamo Allegri utilizzerà un attacco NextGen.



Gli infortuni tornano a condizionare le scelte di formazione dell'allenatore, come già capitato nelle scorse stagioni. Un problema irrisolto. Perché Vlahovic avrà pure un fisico fragile, "non forte", però probabilmente andrebbe allenato, preparato e curato meglio. A Bergamo la Juve si presenterà dal dentista Gasperini con un ascesso.E non è incoraggiante.