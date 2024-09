Juventus senza il vice Vlahovic: le soluzioni di Thiago Motta e cosa può succedere a gennaio

QUANDO TORNA MILIK?

Allo stato attuale delle cose, il polacco è in bilico per l'ottava giornata di campionato, quella in cui è previsto il match tra Juve e Lazio appena dopo la sosta di ottobre. Tuttavia, l'ex Napoli è stato spesso vittima di problemi fisici e non è detto che al suo rientro offra le garanzie necessarie, a maggior ragione se Vlahovic rimanesse in difficoltà. Ecco allora che interverrebbero Motta, in prima battuta, e Giuntoli, in seconda.