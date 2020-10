La quarantena che sta rispettando la Juventus, in base ai protocolli vigenti, in seguito alla positività al Covid-19 di due membri dello staff, sta tenendo in apprensione i giocatori bianconeri convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale. La Gazzetta dello Sport ci informa che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini salteranno sicuramente l'amichevole di mercoledì sera contro la Moldavia, ma per quel giorno le Asl di Torino e Firenze avranno già deciso insieme se poi i due difensori potranno partecipare o meno alla trasferta in Polonia (domenica) e al match di Bergamo contro l'Olanda (mercoledì della settimana prossima).