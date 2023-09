Eva Murati è tornata. Avevamo iniziato a conoscerla un paio di anni fa, da quando aveva iniziato a seguire la Champions League per la televisione albanese. E poi con le ospitate a Tiki Taka, programma tv di Mediaset allora condotto da Piero Chiambretti. La 28enne Eva è la stupenda nipote del fondatore dell'Università di Tirana, parente dell'ex attaccante di Siena e Reggina Erjon Bogdani, e gran tifosa della Juve. Eva svolge la tripla professione di attrice, presentatrice televisiva e showgirl. Su Instagram continua a spopolare, con un seguito di oltre 900 mila followers, fra i quali ci saranno sicuramente anche tanti juventini delusi per l'inattesa sconfitta con il Sassuolo.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI EVA!