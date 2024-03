Juventus, Giuntoli in missione di mercato in Spagna: 4 nomi nel mirino

Gianluca Minchiotti

La Juventus in crisi di risultati guarda al finale di stagione con un doppio obiettivo: centrare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. In campionato, i bianconeri a 11 giornate dal termine della Serie A sono secondi, con un vantaggio di 10 punti sulla quinta in classifica, la Roma, e di 11 sulla sesta, quell'Atalanta che domenica farà visita alla squadra di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium.



FINALMENTE GIUNTOLI! - Ma c'è un'altra partita che la Juventus sta iniziando a giocare, ed è forse quella più importante in vista della prossima stagione. Stiamo parlando ovviamente dalla 'partita' del calciomercato. Il capo dell'area sportiva della Juventus, Cristiano Giuntoli, di fatto fino a questo momento non ha fatto mercato, ritrovandosi a dover operare senza gli introiti derivanti dalle coppe e dovendo tener conto dell'indice di liquidità e di un importante passivo (il bilancio 2022/23 si è chiuso con un buco di 123,7 milioni). Di fatto, al di là di Timothy Weah in estate, e di Carlos Alcaraz e di Tiago Djalo a gennaio, Giuntoli finora non ha fatto mercato per la Juventus.



REAL SOCIEDAD-PSG: OBIETTIVI JUVE - In estate però le cose cambieranno, e molto. E Giuntoli è già attivamente al lavoro. Ieri ad esempio, come riferisce La Gazzetta dello Sport, Giuntoli è volato a San Sebastian per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League fra la Real Sociedad e il Paris Saint Germain, con l'obiettivo di visionare da vicino alcuni giocatori che sono nel mirino della Juventus per le prossime campagne trasferimenti...



