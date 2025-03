AFP or licensors

Juventus, 4 gol di scarto in casa: in campionato non accadeva da 58 anni

Alessandro Di Gioia

48 minuti fa



Serata da incubo per la Juventus che, perdendo per 0-4 in casa contro l'Atalanta, va incontro ad una delle giornate più nere della sua storia. Il ko contro i bergamaschi entra infatti di diritto negli annali bianconeri, anche se in senso negativo: un passivo così pesante tra le mura amiche, infatti, nella Torino bianconera non lo vedevano addirittura da fine anni '60.



Ecco quanto ha riportato Opta con un post su X, illustrando la statistica accennata in precedenza: "La Juventus ha perso una gara casalinga di Serie A con almeno 4 gol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre 1967: 0-4 in un derby con il Torino. Poker".