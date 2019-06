Fino a qualche settimana fa c’era un solo grande nome per il centrocampo della Juve, che corrispondeva a quello di Sergej Milinkovic-Savic, adesso nelle discussioni sul mercato della Juventus è entrato di prepotenza Paul Pogba che ha ormai comunicato allo United la sua voglia di cambiare aria. Insomma, è una sorta di testa a testa a vestire la maglia bianconera, nel quale il centrocampista della Lazio è avanti sì, ma solo di un soffio secondo gli analisti Sisal-Matchpoint: nella scommessa sugli acquisti estivi dei bianconeri Milinkovic-Savic è inserito in lista a bassa quota, 2,10, ma proprio oggi, sulla scorta delle ultime indiscrezioni, riferisce Agipronews, i trader hanno inserito il francese, dato a pochissima distanza, 2,25. A 2,25, inoltre, si gioca un altro grande colpo, ossia l’ingaggio di Federico Chiesa, che sta facendo faville agli Europei Under 21.