Juventus a Bologna, clima infuocato: dentro o fuori per la Champions, per tenere Yildiz e sognare Tonali

, in una sfidaIl tifo bolognese sente molto la rivalità con la Juventus, esacerbata la scorsa estate dal traumatico addio di, passato dal Bologna alla Juventus al termine del suo contratto con la società felsinea. Con Motta in panchina stasera, il clima sarebbe stato ancora più acceso, ma anche senza l'allenatore italo-brasiliano, esonerato a marzo dalla Juventus e sostituito da Tudor,

Con una rosa decimata, con soli due difensori di ruolo e senza il recupero dell’attaccante titolare, il tecnico non si è lasciato travolgere dal vittimismo.. Il Bologna, avversaria di serata, recupera molti palloni ma perde spesso nei duelli aerei: è qui che si può aprire una chiave tattica favorevole. E proprio da questi dettagli Tudor vuole costruire la sua Juventus,, ma reagisca, che affronti le difficoltà senza timore.

, a quattro giornate dal termine del campionato, la sfida di oggi riveste un'importanza capitale per la qualificazione alla prossima Champions League, con conseguenze anche sul mercato. Oggi La Gazzetta dello Sport fa i, il nome di Yildiz è stato accostato più volte al concetto di cessione importante in caso di mancata qualificazione alla Champions.come riporta La Gazzetta dello Sport,, ma non finisce qui.

, che potrebbero così gestire diversamente le offerte per il classe 2005, e. Da parte sua, la volontà è chiara: rimanere alla Juventus è un obiettivo per continuare a crescere seguendo le orme di Del Piero. Senza la sua partenza, la cessione di lusso per i bianconeri potrebbe virare su Andrea Cambiaso, che piace a Manchester City e Liverpool.. E intorno alla Juventus ruotano tante idee, ma soprattutto nomi:, con Giuntoli che vuole rinforzare il centrocampo e punta a riportare in Italia l'ex Milan., possibile contropartita per tentare l'assalto al centrocampista del Newcastle.

- apprezzato in Turchia, dovelo chiama al Fenerbahce - è uno scenario sempre più probabile, mentre per Milik, fresco di rinnovo fino al 2027, si cercherà una soluzione in prestito., ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società bianconera non perde di vista altri profili come