Juventus, a due passi dalla Continassa la 'Coverciano del Piemonte'. Sarà la casa di Next Gen e Women?

Juventus FC via Getty Images

C'è un piano futuro, e l'occasione sembra davvero dietro l'angolo. Da tempo, ben prima della pandemia che ha sconvolto pure i conti, lacoltiva la possibilità diAlmeno quelle professioniste, dunqueDopo i primi sopralluoghi che hanno preso il posto delle prime idee, c'è un'opportunità interessante che potrebbe presto spalancarsi dalle parti della Continassa.Segni particolari? Ci è passato qualche giorno fa

L'hanno definitaL'impianto sportivo è infatti pronto a rinascere:oltre ada quanto inizialmente previsto il progetto ospiterà le attività delle rappresentative regionali LND, del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Ma non è scontato che non possa essere utilizzato in futuro pure per le squadre bianconere.E - per adesso - una tribuna daSe qualcuno si sta chiedendo se tutto ciò sia ad altezza Serie C o campionato femminile, la risposta è sì: sarà il terzo campo dell'area metropolitana di Torino a poter ospitare gare ufficiali dopo l'Olimpico (dove gioca il Toro) e lo Stadium.

Al momento, l. Stessa sorte per la. Si tratta naturalmente di stadi comunali, e comunque decisamenteIn questo caso, Venaria Reale sarebbe davvero, che si trova nell'area della Continassa, ultima parte di Torino prima di sconfinare appunto nel comune limitrofo.A posare la prima pietra dei lavori è stato lo stesso, lo scorso 22 marzo. Con una frase che ha anticipato persino le riflessioni:- le sue parole dopo l'incontro con i vertici bianconeri alla Continassa -.Oltre ai riferimenti al passato, in casa Juve qui sono concentrati più in ottica futura. A due passi da casa c'è uno stadio, e oggi c'è un'esigenza di avvicinare tutte le anime che compongono il club.