Occhio ai saldi di gennaio. La Juventus cerca un grande centrocampista sul mercato. I dirigenti bianconeri proveranno a inserirsi nelle trattative per due giocatori in scadenza di contratto a giugno: Ramsey (Arsenal) e Rabiot (PSG), sul quale però è in vantaggio il Barcellona.



Ma, sempre secondo Tuttosport, il grande colpo può essere uno tra Isco (Real Madrid) e Pogba (Manchester United). Tuttavia il cambio di allenatore mette in stand-by i discorsi per il possibile ritorno del francese a Torino, così per la Juve si riapre la pista che porta a Milinkovic-Savic (Lazio).