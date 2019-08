Il tempo stringe, ogni giorno che passa è uno in meno per trovare una sistemazione ai giocatori in uscita dalla Juventus. I dirigenti lavorano su ogni reparto: i maggiori indiziati a partire, secondo il Corriere dello Sport, sono Rugani, Matuidi e Mandzukic. Ma gli intoccabili sono pochi. Se dovessero arrivare offerte adeguate anche per altri giocatori potrebbero partire. Ecco perché, tra i possibili partenti, c'è anche Emre Can.