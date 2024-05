Juventus, addio ad Allegri: arriva la reazione di Bonucci

42 minuti fa



Tempo di annunci in casa Juve. Esonerato Allegri, promosso Montero in attesa dell'arrivo di Thiago Motta. Porte girevoli insomma per un club alle prese con un momento di cambiamento. Tanti i tifosi divisi dalla scelta di salutare il tecnico toscano: le reazioni alla decisione sono variegate tra chi crede che Max abbia fatto il massimo e chi invece invocava già da tempo un cambiamento.



Tra questi pare esserci anche Leonardo Bonucci. L'ex capitano infatti è tra i diversi ex giocatori della Juventus che hanno espresso il proprio parere via social alla notizia. Tra i tanti like a corredo del post in cui la Juventus ha annunciato l'esonero di Max Allegri, c'è anche quello del giocatore del Fenerbache che ha avuto un rapporto conflittuale con Allegri.