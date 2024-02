Juventus, Adzic è 'un mix tra Jugovic e Savicevic'. No a Man City e Barcellona

Mladen Milinković, l'attuale allenatore di Vasilije Adzic al Budućnost Podgorica, intervistato da TuttoJuve.com parla del giovane talento montenegrino, che a luglio si trasferirà alla Juventus.



C'è molta curiosità attorno al talento montenegrino Vasilije Adžić. Mister, che tipo di giocatore ammireranno i tifosi bianconeri a partire dal prossimo anno?

"I giovani tifosi si innamoreranno delle sue qualità calcistiche. Alla Juventus arriverà un giocatore davvero molto interessante a livello di caratteristiche tecniche".



Adžić diventerà più un numero 8 (Jugović ​​​​​​) o un numero 10 (Savicević ​​​​​​) nel prossimo futuro?

"Sia Jugović​​​​​ che Savicević​​​​​ hanno avuto una grande carriera in Italia, sono stati dei giocatori di altissimo livello. Vasilije deve ancora diventare un grande giocatore e deve ottenere molto per avvicinarsi al livello di questi due grandissimi calciatori del passato. È un mix tra il numero 8 e il numero 10, perché è bravo sia in fase difensiva che offensiva".



Diventerà uno dei top 5 in Europa, a suo avviso?

"Il tempo dirà se riuscirà a raggiungere la top 5. Quel che posso dire è che ha avuto una grande opportunità da giovanissimo di diventare un giocatore di un grande club come la Juventus. E noi tutti speriamo di sfruttare questa opportunità nel modo giusto".



Il ragazzo è rimasto colpito dalla struttura e dall'organizzazione della Juventus?

"E' stato davvero molto felice di trascorrere qualche giorno a Torino e di apprendere cose sul club. Ha avuto un buon aiuto da Vlahovic perché parlano la stessa lingua".



Tra i tanti club interessati sappiamo che c'erano Barcellona e Manchester City. Condivide la sua scelta? O avrebbe preferito vederlo con indosso un'altra maglia?

"Come suo allenatore rispetto la sua scelta e spero che continui a crescere nel modo giusto. E che lascerà il segno nella Juventus e nel calcio italiano"