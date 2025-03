AFP via Getty Images

Una nuova vita, ma chissà se gli basta. VCosì, il montenegrino, sceso ine quindi in campo con la, ha saputo reinventarsi provando il brivido di essere immediatamente un trascinatore.E da quando - a inizio febbraio - è stato deciso di trasferirlo in pianta stabile con, è sempre sceso in campo, solo nell'ultima non è stato titolare. Pur risultando decisivo.

. Da un infortunio - l'ennesimo del suo inizio di stagione - a sentirsi con l'argento vivo addosso del gol all'ultimo istante. Un'onda lunga, per il giovane fantasista. Che con la Next ha infilatoE' partito, quando c'era ancora Paolo Montero. Ha proseguitoarretrando poi ae tornando infine lì dove tutto era iniziato.Di sicuro con la qualità, perché quella è sempre stata indubbia.

E su questa qualità poi è stato fatto totale affidamento per realizzare l'obiettivo della Next Gen, almeno sin dall'arrivo di Brambilla. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare una striscia di, ma Vasilje è arrivato lì proprio per sublimare la reazione - spesso di nervi - avuta dai bianconeri. Adzic ha portato qualità a un centrocampo molto quadrato e dal ritmo fondamentale, con Macca e Faticanti - oltre soprattutto ai gol di Guerra - è stato il giocatore più determinante dell'ultimo periodo.

C'è ovviamente un finale di stagione da chiudere e c'è un'annata da onorare al massimo. Non è andata magari come immaginava il classeall'inizio della sua avventura, però ha datoSi andrà più probabilmente in direzioneper la prossima stagione, anche perché è evidente il bisogno del 45 di ritagliarsi uno spazio per crescere, maturare, da calciatore e non., e i passi in avanti sono stati già importanti. Servirà altro, però, per arrivare ad altezza prima squadra.