Juventus, Adzic segna ancora in nazionale: il goal è fantastico!

AFP via Getty Images

, trequartista classe 2006 della, è statoper la seconda fase di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria.. Per Adzic si tratta del, dopo quello realizzato mercoledì scorso nell'1-1 contro la Slovacchia Under 19. Con l'1-0 contro la Polonia, il Montenegro U19 si porta al primo posto nel gruppo 2 con 4 punti.

INCREBIBLE GOAL BY VASILIJE ADZIC! pic.twitter.com/Uu14cHUTP8 — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) March 22, 2025

Arrivato alla Juventus dal Budućnost nel luglio del 2024, dopo essere stato 'prenotato' fin da gennaio,ha collezionato 5 presenze (3 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League), per un totale di. Con laallenata da Massimo Brambilla invece il montenegrino ha disputato