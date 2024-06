Juventus, ag. Cambiaso: "La Premier? Non c'era motivo per cambiare quest'anno. Su rinnovo e Thiago Motta..."

AFP via Getty Images

, agente di, intervistato da TMW parla del recente rinnovo del contratto dell'esterno della, classe 2000, che alla sua prima stagione in bianconero ha raccolto 39 presenze e 3 gol."Abbiamo trovato subito un accordo. Del resto, quando delle persone intelligenti mettono in prima linea l'interesse comune rispetto a quello personale, i problemi si risolvono in modo rapido. Non si è guardato ai soldi, ma al progetto. La Juve è contenta di tenere Andrea e Andrea è contento di restare. In due giorni abbiamo chiuso".

"C'erano squadre importanti, di prima fascia, che hanno vinto le Champions. Ma secondo me la Juventus in pochissimi anni tornerà a essere la Juventus che conosciamo. Finalmente dare continuità, non c'era motivo per cambiare squadra quest'anno"."Credo di sì, Andrea lo conosce benissimo. Per fortuna abbiamo azzeccato la scelta l'anno scorso, quando Andrea doveva andare a giocare e forse non era ancora pronto a vivere un'esperienza come la Juve".