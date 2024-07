Juventus, ag. Di Gregorio: "Pronto a sostituire Sczcesny. Liverpool? Avevamo data la nostra parola"

Getty Images

in vista della prossima stagione e a TvPlay, Carlo Belloni, agente del portiere, ha confidato le proprie sensazioni dopo l'annuncio dell'affare: ''È un traguardo importante e dobbiamo ancora renderci conto della dimensione della Juve e dell'essere diventato un calciatore bianconero. Il lavoro duro era arrivare in Serie A e poi in un top club e ce l’abbiamo fatta. Arrivare in un top club così non è da tutti, né da giocatori né da procuratori. È stata una grande operazione.. Lo seguo da 12 anni e ho seguito tutto il suo percorso, con tutte le sue difficoltà, ma ora ovviamente è gasato e vuole conoscere compagni e allenatore".

"C’è stata una chiacchierata con il Liverpool e ovviamente ci ha fatto molto piacere. Noi però avevamo dato una parola e avevamo le idee chiare dopo Monza. Non avevamo dubbi sulla scelta dopo aver parlato con Giuntoli. Siamo rimasti fedeli alla Juve perché era quello che voleva lui, quello che voleva la Juve e Thiago Motta è un nome che ha fatto subito quello di Di Gregorio".