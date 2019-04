Alle 21 inizia il ritorno dei quarti di finale d'andata di Champions League tra Ajax e Juventus. A dirigere la gara il francese Clement Turpin, affiancato da Nicolas Danoas e Cyril Gringore, quarto uomo Benoit Bastien, mentre al VAR ci sarà Nicolas Rainville. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da moviola.



LA MOVIOLA LIVE



45' - Fallo pericoloso a metà campo di Frankie de Jong su CR7: il giallo poteva starci.



38' - Emre Can chiede fallo al limite dell'area per intervento di Blind, che in realtà non lo tocca nemmeno.



35' - PAREGGIA L'AJAX CON VAN DE BEEK, GOL CONVALIDATO AL VAR! Van de Beek intercetta una conclusione di un compagno, si ritrova solo davanti a Szczesny e lo batte con il piatto: Bernardeschi lo tiene in gioco, non c'è fallo di mano dell'olandese. Turpin rivede tutto al VAR e convalida.​



28' - GOL DI RONALDO CONVALIDATO AL VAR! Sugli sviluppi di un corner, CR7 stacca da solo e mette in rete: l'arbitro vuole rivedere un contatto in area tra de Ligt e Bonucci nell'azione del gol, ma è Veltman a spingere il proprio compagno. Gol convalidato con l'ausilio del VAR.​



13' - Scivolata pericolosa a metà campo di Schone su Alex Sandro, poteva starci il giallo per il danese.



4' - Apertura di Ronaldo per De Sciglio che tenta la conclusione: palla ribattuta, c'è un contatto in area olandese con Bernardeschi che va a terra ma l'arbitro lascia correre.