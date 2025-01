, annunciato ufficialmente come nuovo terzino destro della, si è presentato"E' una realtà completamente diversa a quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club ma ora sento di essere arrivato in un club con una storia enorme, in una realtà e con delle condizioni completamente diverse che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui ed entusiasta di iniziare a lavorare e a giocare".- "Quando la Juventus mi ha contattato è successo tutto molto rapidamente. Quando ho ricevuto la notizia ci ho messo un po' a realizzare, ma la scelta di venire qui era ovvia. E' stata una decisione molto semplice".

- "E' vero che sono giovane ma mi sento pronto per questa prima avventura lontano dal mio Paese. Sono stato accolto molto bene da tutti già da queste prime ore e i miei familiari mi saranno vicini. Ho tutto il necessario per lavorare bene".- "Mi piace molto attaccare, ma anche difendere. Mi piace prendere possesso della fascia e voglio aiutare la squadra"."Sono molto emozionato, non vedo l'ora di mettere piede allo Stadium e di sentire il calore dei tifosi. Sono entusiasta di giocare in un ambiente come questo".

Il difensore ha scelto la maglia numero 2, lasciata libera da Mattia De Sciglio passato all'Empoli nell'estate del 2024.