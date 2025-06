Juventus, Alberto Costa: "Con Tudor ho avuto più opportunità; voglio giocare con Cristiano Ronaldo"

Getty Images

Il difensore della Juventus, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato invernale dal Vitoria Guimaraes, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero, prima con Thiago Motta e poi Igor Tudor. Inizialmente con il tecnico italo-brasiliano il portoghese ha giocato poco - solo 4 presenze, tutte dalla panchina - ma con l'arrivo dell'allenatore croato ha visto il suo minutaggio salire: nel Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti finora il laterale classe 2003 ha giocato entrambe le sfide dal primo minuto.

- "All’inizio è stato complicato perché non giocavo, però tutti qui mi sono stati vicini. Adesso voglio continuare a fare bene. Io amo sentire la pressione di un grande club. Motta aveva le sue idee. In campo Tudor ci chiede cose diverse, giochiamo con un altro modulo e io mi sono adattato in fretta.Ora devo solo continuare così, con la stessa costanza.li e fonte di ispirazione in questi anni. Quando il mio agente mi ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla Juventus non ho avuto dubbi e gli ho detto subito: andiamo" ha spiegato il Alberto Costa, che è legato al club bianconero da un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

- "Nei primi mesi ho imparato che qui si gioca sempre per vincere e a ogni partita bisogna alzare il livello. Non siamo inferiori a nessuno, abbiamo fatto due ottime partite e siamo una grande squadra. Bisogna vincere sempre, gara dopo gara. Ci vuole la mentalità giusta. Mi hanno aiutato Conceicao e gli altri compagni che parlano la mia lingua, come Bremer, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, però tutti mi stanno dando una grossa mano., giocatore fantastico. Poi naturalmente" ha concluso il difensore, che punta alla prima convocazione in Nazionale - dopo aver fatto presenze con l'U18 e l'U20.