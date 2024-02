Juventus, Alcaraz: 'Gioco dappertutto, Allegri mi dà fiducia. Presto per parlare di futuro'

Di seguito le parole del centrocampista della Juventus Carlos Alcaraz dopo la vittoria contro il Frosinone a Dazn e Sky:



"Paragone con Vidal? Si mi piace ma devo fare la mia carriera, il mio percorso".



CHE VITTORIA - "Sensazioni buone perché volevamo regalare i tre punti ai tifosi, quel finale lì ci ha lasciato un'adrenalina incredibile"



SUL RUOLO - "Gioco praticamente in tutte le posizioni in mezzo al campo, mi piace giocare anche dietro l'attaccante perché posso attaccare e arrivare vicino alla porta"



ALLEGRI - "Mi sta dando molta fiducia, anche lo staff e i compagni, mi sta aiutando a entrare in questo campionato e in questa squadra".



FUTURO - "È ancora presto per parlarne, ci aspettano grandi partite a partire da quella col Napoli. Non voglio pensare troppo al futuro, sto cercando di fare del mio meglio. La mia testa è qui, bisogna pensare a riposarsi e cominciare a preparare la prossima partita col Napoli".