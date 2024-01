Juventus: Alcaraz ha già scelto il numero di maglia, ecco quando sarà in Italia

Carlos Alcaraz sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo l'ufficialità, ma il centrocampista classe 2002 ex-Racing e in questa stagione al Southampton è il tanto atteso rinforzo per il centrocampo del club bianconero chiesto a gran voce alla società da Massimiliano Allegri.



Arriverà a Torino nella serata di oggi e domani svolgerà un supplemento di test fisici al J Medical, ma il grosso delle visite è già stato completato in Inghilterra con il centrocampista argentino che ha già firmato i contratti e scelto anche il numero di maglia che indosserà in bianconero.



Si tratta del numero 26, che ha avuto Kaio Jorge come ultimo proprietario e che è stato indossato a lungo per la Vecchia Signora da Stephan Lichtsteiner ed Edgar Davids e anche da Antonio Candreva nella sua esperianza torinese.