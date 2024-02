Juventus, Alex Sandro ai saluti: arriva l'offerta dal Brasile

Il suo destino è già scritto. Anche se Max Allegri appena può continua a tesserne le lodi, nonostante un rendimento che negli ultimi anni ha palesato un'involuzione a tratti inspiegabile. Anche alla vigilia della partita con l'Udinese, per esempio, il tecnico della Juventus ha parlato così di Alex Sandro: “Alex Sandro potrebbe giocare, ha avuto qualche intoppo quest'anno ma è un giocatore importante. Può dare ancora tanto al calcio secondo me. Non è semplice trovare un giocatore come lui”. Una dichiarazione di stima che si è rivelata cattiva premonitrice considerando l'erroraccio che ha spalancato la porta a Lautaro Giannetti nel match di lunedì sera. E per quanto il rapporto anche con il club sia saldo, per Alex Sandro comunque ci si avvicina ai titoli di coda della sua avventura in bianconero: ancora 7 presenze e raggiungerà Pavel Nedved al primo posto della classifica all time degli stranieri in maglia Juve, poi sarà addio. Nessun rinnovo di contratto è infatti all'orizzonte, con il suo agente Pablo Miranda che continua a raccogliere interessamenti per il suo prossimo passo. Tra questi ce n'è uno che inizia a stuzzicare particolarmente la fantasia di Alex Sandro, quello dell'Internacional di Porto Alegre, per un rientro in patria a cui il difensore brasiliano ancora non dice di no.