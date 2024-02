Juventus, Alex Sandro ancora a parte: le condizioni verso il Frosinone

Alex Sandro si era fermato nell'allenamento di due giorni fa, allontanandosi dalla seduta per un lavoro di scarico, e nella giornata di ieri ha lavorato a parte. Il recupero, però, procede senza intoppi e nonostante resti il dubbio per la prossima partita di campionato, che la Juventus disputerà all'Allianz Stadium contro il Frosinone, una sua chiamata nella lista dei convocati appare sempre più probabile.



LE ULTIME – Durante la sessione di allenamento odierna, Alex Sandro ha lavorato parzialmente con i compagni, ma domani - alla vigilia della sfida - dovrebbe rientrare pienamente in gruppo. Senza il brasiliano, Allegri potrebbe optare per la soluzione Daniele Rugani, provato al fianco di Bremer, o dare spazio a un Tiago Djalò che sta recuperando, ma apparso in buona forma. Sempre viva, poi, l'idea della difesa a 4.