Juventus, Alex Sandro è da record: eguagliato Nedved

in virtù del fatto che il club ha già comunicato che non estenderà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Al di là della gioia per il gol del 2-0 sul Monza, nella sfida dello “Stadium” - il sedicesimo nella sua avventura in bianconero - il difensore brasiliano classe 1991 ha raggiunto uno storico traguardo. Nell’ultima della Serie A 2023/2024, l’ex calciatore del PortoLa carriera di Alex Sandro alla Vecchia Signora si conclude con un palmares di 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre ad una finale di Champions League disputata nel 2017. Arrivato a Torino nel 2015, il giocatore sudamericano appare orientato a fare ritorno nel suo Paese, dove il San Paolo ha avviato i primi contatti nelle passate settimane. Sembra tramontana invece l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita.