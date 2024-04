Juventus, Alex Sandro insegue Nedved: quanto manca per il record di presenze in bianconero

corre per entrare nella storia della. Il brasiliano è infatti in lizza per raggiungere e superare un record che in bianconero regge da molti anni. Si parla del record di, detenuto da un pezzo da novanta del passato juventino comeGrazie all'apparizione messa in fila contro il Torino nel derby, seppur giocando solo 12 minuti, Alex Sandro ha fatto un altro passo nella direzione del primato, che proverà ad agganciare e superare nell'ultimo frangente di campionato.La presenza messa in fila dal difensore nel derby della Mole è la, dal suo approdo in bianconero - datato 20 agisto 2015 - fino a oggi. Come detto, il recordman in questa particolare classifica riservata agli stranieri è Pavel, che tra il 2001 e il 2009 è sceso in campo per. Solo due, dunque, le presenze che seprarano Alex Sandro dalla leggenda ceca: un numero che - con ancora 7 partite a disposizione quest'anno (considerando il ritorno di Coppa Italia con la Lazio) - potrà agilmente essere raggiunto e migliorato.

La graduatoria di presenze con il club torinese conta numerosi nomi di spicco nelle posizioni più nobili. Sotto Nedved, infatti, si leggono anche i nomi di David(superato quest'anno da Alex Sandro), Juan, oltre allo stesso PauloNedved: 327Trezeguet: 320Cuadrado: 314Del Sol: 294Dybala: 293