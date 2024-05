Juventus, Alex Sandro saluta: la classifica degli stranieri con più presenze

gettyimages

Nel match di oggi pomeriggio contro il Monza,per numero di presenze fra i calciatori, con 327 partite. Per Alex Sandro si tratta dell'con la maglia bianconera: il suo contratto va in scadenza il 30 giugno edal Porto, per una cifra pari a 26 milioni di euro. In nove stagioni alla Juventus, con tre allenatori (Massimiliano Allegri in due fasi, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo), Alex Sandro. In bianconero, Alex Sandro ha segnato 15 gol. Con la nazionale brasiliana vanta 40 presenze e 2 reti, con la vittoria della Copa America nel 2019.

327 partite (Repubblica Ceca)326 (Brasile)320 (Francia)314 (Colombia)295 (Spagna)293 (Argentina)278 (Uruguay)258 (Svizzera)252 (Polonia)240 (Danimarca)