Juventus, all in sull'effetto Tudor: media punti ed esordio, due fattori che lasciano ben sperare

Getty Images

Presentato ufficialmente alla stampa nel corso della giornata odierna, il tecnico croato esordirà sulla panchina bianconera in occasione della sfida casalinga con il Genoa. C’è solo una missione per l’ex allenatore della Lazio: dimenticare le cocenti e pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina eDistaccata di un solo punto dalla posizione tanto ambita, sia da un punto di vista sportivo che sul lato economico-finanziario,, dunque, subentrato a Thiago Motta. E la Vecchia Signora si aspetta che il suo ex giocatore mantenga le alte aspettative dovute ai suoi precedenti.

2017/18, Udinese: da 0.97 a 1.75 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta)

2018/19, Udinese: da 0.89 a 1.6 (5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte)

2021/22, Verona: da 0 a 1.5 (14 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte)

2023/24, Lazio: da 1.48 a 2 (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta)

Infatti,: ha conquistato tre successi e un pareggio nei quattro precedenti, un trend che la Juventus si aspetta che venga confermato anche sabato con il Genoa.Ma c’è un altro fattore da tenere in conto: come analizzato da Tuttosport, è la quinta volta che Tudor subentra in corsa: nel 2018 e 2019 fu l’Udinese, nel 2021/22 il Verona, la scorsa stagione la Lazio. Risultati?, salvezze centrate a Udinese e qualificazione all’Europa League nella Capitale. Di seguito, le medie punti centrate da Tudor.