Tuttosport - Juventus alla resa dei conti: non solo Thiago Motta, anche la dirigenza sotto esame

La cocente sconfitta contro l’Atalanta ha lasciato strascichi importanti, specialmente sulla figura di Thiago Motta, tecnico sul quale cominciano a farsi sempre più grigie le nubi di una possibilità di esonero in caso di fallimento nella prossima sfida contro la Fiorentina ().Ma sotto la lente d’ingrandimento, come sottolineato da Tuttosport, non c’è finito solamente l’allenatore italo-brasiliano. Infatti, riporta il quotidiano nella giornata di oggi,

Tuttosport sottolinea comeCristiano Giuntoli, ricordiamo, ha tenuto un importante discorso a tutto il gruppo squadra negli scorsi giorni per provare a unire nuovamente tutti i giocatori dopo la disfatta subita con l’Atalanta dello Stadium., specialmente se la formazione di Motta non riuscisse a centrare l’obiettivo fondamentale – dal punto di vista sia sportivo che economico – del 4° posto, utile per tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

(sempre impegnato nella gestione dei costi della società, in modo tale da non costringere l’azienda a nuovi aumenti di capitale), passando per il ringiovanimento della rosa e l’abbattimento del monte ingaggi. Due obiettivi che, attraverso varie manovre, stanno maturando pian piano – attraverso cessioni e taglio di stipendi importanti - con l’obiettivo di creare il maggior valore possibile.

Infatti, scrive Tuttosport,(a sollevare qualche perplessità sono stati i costi del mercato di gennaio - 15 milioni di uscite immediate, con i soli acquisti di Kelly e Costa, mentre Kolo Muani e Veiga sono arrivati in prestito, a fronte di 10 in entrata dalle cessioni): se venissero acquistati anche Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani, la cifra spesa in questi mesi si avvicinerebbe a quota 400 milioni di euro. Ma i risultati, sino a questo momento (data anche l’eliminazione precoce in Champions League contro il PSV durante il turno dei playoff e il ko ai rigori in Coppa Italia, ai quarti di finale con l’Empoli), stanno tardando ad arrivare, anche se dal punto di vista economico, Giuntoli ha portato a compimento una semestrale positiva.

, dunque,, con il rischio di uno stallo nelle prossime operazioni tra mercato e rinnovi.Giuntoli avrà a disposizione l’inedita finestra di mercato di giugno per provare a fare qualche cessione importante e per convincere che il progetto abbia delle basi solide. Ora