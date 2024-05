Juventus-Allegri, cala il sipario. Trofei, filosofia e un declino preoccupante: un amore che finisce tra furia e successo

(spoiler: alla fine l'ha fatto)Era una sfida mia personale. Ero rimasto male dopo Juventus-Ajax ma questo è il calcio, non si può sempre vincere né perdere”.Parlava così, durante un’intervista a 360 gradi rilasciata a DAZN durante il corso della scorsa estate.(dopo i 10 punti di penalizzazione decisi e inflitti dalla Corte Federale d’Appello, a seguito del primo filone della vicenda plusvalenze),– per il motivo di cui sopra -: il ritorno in Champions League, la qualificazione al primo e nuovo Mondiale per Club (che si svolgerà nell’estate 2025) e il successo in Coppa Italia. Il primo traguardo è stato raggiunto grazie al successo casalingo dell’Atalanta per 2-1 sulla Roma, il secondo era stato consolidato dopo la prematura uscita di scena di Milan, Napoli e Lazio dalla coppa dalle grandi orecchie, il terzo è arrivato nella notte dell'Olimpico, con i bianconeri vittoriosi sulla formazione di Gasperini per 0-1.

Giuntoli aveva deciso di voltare pagina, assicurando di voler dare linfa al nuovo corso sostenibile della Juventus. Una decisione finale che andava solo comunicata a Massimiliano Allegri, una scelta che è stata resa nota allo stesso tecnico e ai media proprio nel day after di questa finale di Coppa Italia, di questo ritorno alla vittoria di un trofeo dopo tre anni. Una scelta ponderata con fermezza dalla dirigenza bianconera, poiché la stagione della Juve di Allegri sarà virtualmente conclusa e i bilanci potranno essere stilati.

. Impossibile andare avanti anche dopo gli inequivocabili episodi di nervosismo del post-partita della finale dell'Olimpico contro l'Atalanta (che è valsa la 15esima Coppa Italia della storia della Juventus), con l'espulsione di Allegri che ha preceduto il danneggiamento delle attrezzature LaPresse i gesti nei confronti - probabilmente - di Giuntoli e la lite con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport.

Un pensiero assodato e compreso, ma non per questo accettabile con immediato e rinnovato entusiasmo. Allegri, infatti, prima della comunicazione dell'esonero avvenuta oggi, non aveva alcuna intenzione di rinunciare ai bonus economici e allo stipendio previsti dal contratto che legava lui e il suo staff alla Juventus e che era valido fino al 30 giugno 2025., frutto anche di una strategia precisa di Allegri che, conti e obiettivi alla mano, si sentiva di aver realizzato il massimo per questa società.

A partire dai risultati personali: primo tecnico della storia della Serie A a tagliare e superare ufficialmente il traguardo dei 1000 punti, 420 partite (con 270 vittorie all’attivo) a guidare la Juventus dalla sua panchina, ma soprattutto i traguardi raggiunti in questa doppia avventura vissuta a Torino, sponda bianconera.: 5 Scudetti consecutivi centrati tra il 2015 e il 2019, 5 Coppe Italia (di cui 4 vinte consecutivamente che lo rendono l'allenatore più vincente della competizione, avendo superato, con l'ultimo successo, Mancini e a Eriksson fermi a quota 4) e 2 Supercoppe Italiane ben custodite al J Museum per un primo quinquennio di puro dominio in ambito nazionale, a cui aggiungere anche le due finali di Champions League raggiunte, ma poi perse per mano di corazzate come Barcellona e Real Madrid, ma che hanno dato un notevole impulso e boost al fatturato del club.

Dopo i due anni vincenti vissuti con Conte, il tecnico livornese ha ampliato il lavoro svolto dall’allenatore salentino, rendendo la sua Juventus ancor più pragmatica, risultatista e vincente, portandola a dominare per anni in Italia.Con esperienza, cultura del lavoro, passione per la sua professione e per la Juventus, pur avendo tutto da perdere (e rifiutando una proposta astronomica dall’Arabia Saudita e il Real Madrid, con il quale era in procinto di firmare un pre-contratto), alla prima chiamata di Andrea Agnelli,

Allegri non ha cambiato nulla del suo approccio al mondo bianconero,Allegri ha continuato a lavorare sodo, anche in condizioni meno favorevoli rispetto al passato e alla prima esperienza, tenendo alta l’asticella della qualità necessaria per indossare la maglia della Juventus in prima squadra per tutti quei giocatori importanti passati tra le sue mani (Rabiot, Danilo, Vlahovic, Bremer, Szczesny, Chiesa), per quei giovani lanciati (Soulé, Barrenechea, Miretti, Fagioli, Yildiz) che tanto bene hanno fatto in maglia bianconera o altrove e per quei fedelissimi (come De Sciglio e Alex Sandro) che hanno sempre contribuito alla causa della Vecchia Signora.

: da febbraio è irriconoscibile, con 15 punti in 15 partite. Quella attuale è la Juventus peggiore degli otto anni di Massimiliano Allegri in Serie A dopo 36 giornate: soltanto 67 punti. In 17 incontri, la Juventus ha conquistato appena 21 punti, una media di 1.23 punti a partita. Si tratta del 3° peggior risultato degli ultimi 50 anni bianconeri.È un problema di idee e di incapacità nel far notare quel divario tecnico che c’è con le altre squadre, un divario assottigliatosi, quasi annullatosi., fatto di dichiarazioni e stoccate velate,(anche per la natura con il quale è nato: il tecnico non è stato scelto dal proprio direttore sportivo, un dettaglio di non poco conto).