Juventus, Allegri: 'Chiesa e Yildiz hanno qualche problema. Futuro? Portate ancora un po’ di pazienza e…'

Testa alla Salernitana, con un occhio alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani alle 18: "La partita più importante è sempre quella più vicina. Non possiamo snobbare la Salernitana, sarebbe mancanza di rispetto. Le partite vanno vinte sul campo, se non vinci non è che ti danno pun. Ha giocatori veloci davanti, nell'ultima in casa con l'Atalanta ha fatto una bella partita. Squadra viva. Ha giocatori che si vogliono mettere in evidenza. Nell'annata sfortunata che hanno avuto, in quanto fatto, cercano un colpo di coda. Per ricordare quest'annata brutta con un bel risultato a Torino. Serve fare una partita concreta".

"Domani andrà in campo la migliore formazione, sperando che sia quella che metterò giù per giocare con la Salernitana. Una volta fatto, entrando in Champions, penseremo all'Atalanta. Andranno in campo i migliori. Abbiamo fuori De Sciglio, Alex Sandro e Danilo. Di questi 3, 2 possibili recuperi con l'Atalanta.Valuterò domattina le condizioni. Per come stanno loro deciderò la formazione"."Chiesa sta crescendo perché sta trovando una condizione fisica migliore. Ha trovato difficoltà prima. Dusan ha fatto tanti gol, i numeri sono dalla sua parte, domani se giocherà potrà determinare la partita.- "I tifosi? Sono contento, mi fa piacere, l'importante è che domani soprattutto siano con i ragazzi.. Ormai siamo alla fine, concentriamoci sulla gara di domani, sperando che il risultato sia positivo. E lo dovrà essere. Pensiamo poi a Roma e all'Atalanta"."In questo momento la poù importante è la Salernitana. Poi cascano le altre. Djalò sta meglio. Potrebbe anche giocare. Con Danilo e Alex Sandro fuori ho 4 difensori, ne giocheranno 3. Dovrò valutare".

"Ho sempre preferito giocare ogni tre giorni, la stanchezza si può gestire. I 4 giorni? Siamo partiti con due obiettivi. Entrare in Champions ed entrare in finale di Coppa Italia. Bisogna affrontare una cosa alla volta con lucidità, freddezza e serenità. Sarà difficile. Tutte le partite vanno vinte sul campo. Poi qualcuno le perde. Serve essere bravi".- "Arrigo è stato un uomo importante per il calcio. Va chiesto a lui, non so. Sono tutte parole che lasciano il tempo che trovano. Arrigo va ringraziato, è stato un innovatore, c'era bisogno di cambiare qualcosa".